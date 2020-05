Schöntal(dpa/lsw) - Ein 65-jähriger Motorradfahrer ist bei Schöntal(Hohenlohekreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Demnach hatte ein 72 Jahre alter Autofahrer das Zweirad beim Abbiegen im Ortsteil Oberkessach zu spät bemerkt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Verletzte wurde am Samstag mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Mitteilung der Polizei