Motorradfahrer stößt mit Lastwagen zusammen und stirbt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen im Kreis Waldshut ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 51-Jährige sei auf einer Landstraße bei Dettighofen gestürzt und in den Gegenverkehr gerutscht, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 29 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt bei dem Unfall am Freitag leichte Verletzungen. Wieso der Motorradfahrer stürzte, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

© dpa-infocom, dpa:210809-99-778905/2

Mitteilung