Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen und kommt ums Leben

Ein 56-Jähriger ist in Sindelfingen (Kreis Böblingen) mit seinem Motorrad auf ein Auto aufgefahren und ums Leben gekommen. Das vor dem Motorradfahrer befindliche Auto habe am Samstagnachmittag mitten auf der L1183 wenden wollen, teilte die Polizei mit. Der 56-jährige stürzte auf die Straße und verlor das Bewusstsein. Obwohl eine Ärztin, die sich zufällig vor Ort befand, sofort Reanimationsversuche einleitete, starb er noch an der Unfallstelle. Die 31 Jahre alte Autofahrerin kam mit leichten Verletzungen davon.

© dpa-infocom, dpa:210620-99-67036/2

PM