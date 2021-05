Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen: Tot

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Kreis Calw ist ein Motorradfahrer gestorben. Der 36-Jährige kam in einer Kurve bei Altensteig ins Rutschen und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei der Kollision verletzte er sich tödlich. Die zwei Insassen des entgegenkommenden Wagens blieben einem Sprecher zufolge unverletzt. Wieso der Mann am Freitagmittag die Kontrolle über sein Motorrad verlor, war zunächst unklar.

Mitteilung