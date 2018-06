Ein 46 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Ohnastetten (Kreis Reutlingen) ums Leben gekommen. Der 75 Jahre alte Autofahrer habe dem Mann am Donnerstagabend die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 46-Jährige bremste so stark, dass er nach vorne über seine Maschine geworfen wurde. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er.

Mitteilung