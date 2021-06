Ein Motorradfahrer ist bei einem Sturz im Landkreis Göppingen tödlich verletzt worden. Er schleuderte bei Geislingen über die Fahrbahn und prallte gegen eine Leitplanke, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Danach blieb der 31-Jährige am Donnerstagabend in einem Acker liegen. Die Unfallursache war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210618-99-43483/2

Mitteilung