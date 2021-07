Motorradfahrer stirbt nach missglücktem Überholmanöver

Ein Motorradfahrer ist bei einem missglückten Überholmanöver in der Nähe von Freudenstadt gestürzt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 32-Jährige mit zwei weiteren Motorradfahrern auf einer Landstraße unterwegs gewesen. Nachdem die beiden anderen ein vor ihnen fahrendes Auto überholten, setzte der Mann ebenfalls zum Überholen an. Wegen eines Fahrfehlers musste er bei dem Unglück am Montagabend aber so stark abbremsen, dass er vom Motorrad stürzte. Das Fahrzeug prallte in ein entgegenkommendes Auto, der Mann wurde in die Leitplanken geschleudert. Er starb noch vor Ort. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 18.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:210720-99-447327/2

Pressemitteilung Polizei