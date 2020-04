Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist nahe Rechberghausen im Kreis Göppingen bei einem Unfall tödlich verunglückt. Der Mann hatte zunächst zusammen mit einem anderen Auto einen vorausfahrenden Wagen überholt, wie die Polizei in Ulm mitteilte. Als der Motorradfahrer dann auch das zweite Fahrzeug überholen wollte, kam er wohl wegen eines Fahrfehlers nach links von der Landstraße ab und prallte gegen einen Baum.

Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrer in den anderen Fahrzeugen blieben unverletzt. Die Kreisstraße zwischen Wangen und Rechberghausen war am späten Freitagnachmittag für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

