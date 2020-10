Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist im Kreis Ravensburg frontal mit einem Schulbus zusammengestoßen und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Jugendliche fuhr am Montagnachmittag mit seinem Leichtkraftrad auf der Bundesstraße bei Grünkraut, als er in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er mit dem entgegenkommenden Bus zusammen, wie die Polizei mitteilte.

In dem Bus befanden sich rund 40 Fahrgäste, überwiegend Jugendliche, von denen zwei leicht verletzt wurden. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung der Unfallursache einen Sachverständigen hinzugezogen. Die Bundesstraße war zunächst voll gesperrt.

Mitteilung der Polizei