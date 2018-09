Bei einem Verkehrsunfall nahe Karlsbad (Kreis Karlsruhe) ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann habe am Mittwoch auf einer Landstraße ein Auto überholen wollen, wobei es zu dem Unfall gekommen sei, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Der genaue Hergang sei aber noch unklar. Der Motorradfahrer ist demnach noch an der Unfallstelle gestorben. Seine Identität war zunächst nicht bekannt.