Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Großerlach

Ein 32-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 14 ums Leben gekommen. Er starb nach einer Kollision mit einem Auto noch am Unfallort. Die 51-jährige Autofahrerin war aus Schwäbisch Hall kommend auf der B14 unterwegs und wollte in Großerlach nach links abbiegen, wie das Polizeipräsidium Aalen am Donnerstagabend mitteilte. Dabei übersah sie den ihr entgegenkommenden Motorradfahrer. Die 51-Jährige und ihre 15-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. An ihrem Auto entstand ein Schaden von rund 18 000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Gutachter eingeschaltet.