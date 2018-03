Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall südlich von Heilbronn ums Leben gekommen. An einer Kreuzung zwischen Großbottwar und Neckarwestheim übersah der Fahrer eines Autos am Sonntagmittag die Vorfahrt des 55-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Beim Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Die Beifahrerin im Auto wurde leicht verletzt.