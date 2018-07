Ein 34-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Schwarzwald getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, kam er am Sonntagnachmittag nahe dem Kurort Schluchsee von der Straße ab und rutschte in die Leitplanke. Dabei erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.