Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Esslingen

Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag im Landkreis Esslingen bei einem Sturz ums leben gekommen. Auf einer Landstraße in Bissingen an der Teck verlor er in einer Kurve aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine, teilte die Polizei mit. Der Mann stürzte und verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Pressemitteilung