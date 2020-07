Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße in Friedrichshafen tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch verlor der 42-Jährige am Vorabend in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei rutschte er auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Wagen einer 49 Jahre alten Frau zusammen. Die Hilfe von Rettungskräften blieb erfolglos, der Mann starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Die drei Menschen im Auto blieben unverletzt.

Mitteilung der Polizei