Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) tödlich verletzt worden. Der Mann wollte am Ostersonntag ein Auto überholen und verlor dabei die Kontrolle über seine Maschine, wie die Polizei mitteilte. Er prallte gegen die Leitplanke und wurde auf eine Wiese geschleudert. Ein Rettungshubschrauber flog den Biker in eine Klinik, wo er in den Abendstunden starb.