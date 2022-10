Motorradfahrer stirbt bei Überschlag

Ein Mann hat sich im Ortenaukreis mit seinem Motorrad überschlagen und ist dabei ums Leben gekommen. Ein Notarzt konnte dem 41-Jährigen am Freitag in Willstätt nicht mehr helfen, wie die Polizei mitteilte. Den Ermittlungen zufolge war der Biker aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße abgekommen. Das Motorrad habe sich überschlagen, wobei sich der Mann die Verletzungen zugezogen habe. Ein Sachverständiger soll beim Klären des Unfallhergangs helfen. Die Polizei sperrte die Kreisstraße, auf der sich der Unfall ereignet hatte, mehrere Stunden.

