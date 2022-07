Ein 48 Jahre alter Motorradfahrer ist in Stuttgart von der Fahrbahn abgekommen und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 48-Jährige vor dem Sturz am Donnerstag noch in eine angrenzende Böschung gefahren. Die genaue Unfallursache war noch unbekannt. Erste Helfer am Ort versuchten dem Mann noch zu helfen - vergebens.

PM

© dpa-infocom, dpa:220714-99-23670/2