Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit einem Auto

Ein Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto auf der B28 bei Oberkirch im Ortenaukreis ums Leben gekommen. Die 23-jährige war mit ihrem Wagen ersten Erkenntnissen nach vor einem Kreisverkehr auf die Gegenspur geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort kam es dann zur Kollision mit dem entgegenkommenden Krad des 59-Jährigen, der noch an der Unfallstelle starb. Die Frau wurde bei dem Unfall am Samstagnachmittag schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

