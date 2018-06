Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochabend im Schwarzwald gestürzt und hat sich dabei tödlich verletzt. Der Mann rutschte in der Nähe von Todtmoos (Kreis Waldshut) mit seiner Mitfahrerin unter der Leitplanke hindurch und eine Böschung hinab, wie die Polizei mitteilte. Die 33-jährige Sozia erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Sturz waren zunächst unklar.

Pressemitteilung