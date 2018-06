Gottenheim/Freiburg (dpa/lsw) - Ein 66-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 187 bei Gottenheim (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ums Leben gekommen. Der Mann war am Dienstagabend nach dem Überholen in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und gestürzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf mehrere tausend Euro.