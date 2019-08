Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen: Schwer verletzt

Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Iggingen (Ostalbkreis) in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann am Montag deutlich zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Er wurde über das Auto geschleudert und landete in einem Straßengraben. Der 47 Jahre alte Autofahrer und seine 33 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Landesstraße 1157 war wegen ausgelaufener Flüssigkeiten voll gesperrt. Der Autofahrer hatte Alkohol getrunken, er muss nun ebenfalls mit einer Anzeige rechnen.

