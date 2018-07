Ein Motorradfahrer ist im Allgäu mit einem Traktor zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 56-Jährige aus dem Schweizer Kanton Aargau am Freitag in Leutkirch unterwegs gewesen und wollte den Trecker mit Anhänger überholen. Der Traktorfahrer wollte demnach aber zeitgleich nach links abbiegen. Der Biker prallte gegen den Traktor, stürzte zu Boden und wurde vom Anhänger überrollt. Er starb noch an der Unfallstelle.

