Ein Motorradfahrer ist im Schwarzwald-Baar-Kreis gegen einen Brückenpfeiler geprallt und gestorben. Der 54-Jährige sei am Freitag bei Tuningen mit seiner Oldtimer-Maschine von einer Kreisstraße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Aufprall an einer Autobahnbrücke sei der Mann tödlich verletzt worden. Die Verkehrspolizei ermittle zur Unfallursache.

Mitteilung Polizei

© dpa-infocom, dpa:220826-99-528275/2