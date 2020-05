Motorradfahrer prallt gegen Auto und verletzt sich schwer

Bei einem Verkehrsunfall in Wiesenbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 59-Jährige wurde am Donnerstagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug vor einer Ampel stehen geblieben. Der Motorradfahrer reagierte zu spät und prallte in den Wagen. Die Straße wurde zeitweise gesperrt.

