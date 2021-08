Motorradfahrer prallt bei Todtnau gegen Leitplanke

Ein Motorradfahrer ist im Südschwarzwald gegen eine Leitplanke geprallt und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Er war zuvor bei Todtnau (Kreis Lörrach) von der Bundesstraße 317 abgekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber flog den 69-Jährigen nach dem Unfall am Sonntagnachmittag in eine Klinik. Sein Zustand sei sehr kritisch. Wieso der Motorradfahrer von der Straße abkam, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210809-99-781882/2

Mitteilung