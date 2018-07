Der Motorradfahrer, der am Samstag vor einer Woche im Zollernalbkreis bei einem Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt wurde, ist tot.

Der 30 Jahre alte Motorradfahrer sei am vergangenen Mittwoch an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei in Tuttlingen am Sonntag mit.

Der Motorradfahrer war nach Polzeiangaben nahe Haigerloch zu Beginn einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und seitlich mit dem entgegenkommenden Wagen eines 58-Jährigen kollidiert. „Der Autofahrer konnte noch geistesgegenwärtig etwas ausweichen, sonst wäre es zu einem Frontalzusammenstoß gekommen“, sagte eine Polizeisprecherin.

Durch den Aufprall hob der Motorradfahrer ab, flog über das Auto und stürzte neben die Landstraße. Der 58 Jahre alte Autofahrer und seine 57 Jahre alte Beifahrerin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.