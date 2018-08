Ein Motorradfahrer ist bei Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) frontal mit einem Auto zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Erkenntnissen der Polizei kam der Mann am Montagmorgen in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Wagen einer 69 Jahre alten Frau. Identität und Alter des Motorradfahrers konnten von der Polizei zunächst nicht abschließend geklärt werden. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Womöglich war der Mann zu schnell unterwegs.

Polizeimeldung