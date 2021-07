Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Eberhardzell (Landkreis Biberach) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam der Mann am Donnerstagabend mit seinem Zweirad in einer Kurve von der Straße ab und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Anschließend kam er einem Feld zum Liegen. Der Mann wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Polizeibericht