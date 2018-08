Ein Motorradfahrer ist im Allgäu von der Straße abgekommen und tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei war der 24-Jährige am Samstag mit einem anderen Biker in der Nähe von Wangen unterwegs gewesen. In einer langgezogenen Kurve kam seine Maschine aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Fahrer prallte frontal gegen einen Baum. Er starb trotz Schutzkleidung noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen.

