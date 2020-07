Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist in Stuttgart tödlich verunglückt. Der Mann kam am Donnerstag aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen liegen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Eine Passantin fand den am Boden liegenden Mann gegen 7.40 Uhr und verständigte die Polizei. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

