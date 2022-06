Motorradfahrer gegen Schaufel geprallt: Schwer verletzt

Ein junger Mann ist im Kreis Göppingen mit seinem Motorrad gegen eine Baggerschaufel geprallt und gestürzt. Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen in Adelberg in der Nacht auf Sonntag mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann verlor demnach die Kontrolle über sein Gefährt und kam von der Straße ab. Neben der Straße war die Baggerschaufel abgestellt gegen die das Motorrad stieß.

