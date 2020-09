Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Backnang im Rems-Murr-Kreis ums Leben gekommen. Der Mann fuhr am Samstagnachmittag über eine rote Ampel in eine Kreuzung, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei stieß er mit einem abbiegenden Auto zusammen, das Grün hatte. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.