Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Beim Zusammenprall mit einem Auto ist ein junger Motorradfahrer bei Kirchberg (Rems-Murr-Kreis) schwer verletzt worden. Der 17-Jährige hatte am Montag auf einer Straße in Richtung Kirchberg beim Überholen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, wie die Polizei in Aalen mitteilte. Der Motorradfahrer wurde über das Auto geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Der 58 Jahre alte Fahrer des Autos blieb unverletzt.

Mitteilung der Polizei