Ein 18-Jähriger ist in Eppingen (Kreis Heilbronn) am Lenker seines Motorrads mit einem Auto zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Er habe am Freitagnachmittag an einer Kreuzung die Vorfahrt einer Autofahrerin missachtet, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 29 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:210529-99-784685/2

PM