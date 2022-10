Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Auenwald (Rems-Murr-Kreis) lebensgefährlich verletzt worden. Polizeiangaben zufolge wollte der 61 Jahre alte Autofahrer am Dienstag nach links auf einen Supermarktparkplatz abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 17-Jährige stieß mit dem Wagen zusammen und stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzte den Schaden auf 20.000 Euro.

