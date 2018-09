Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 39 in Rauenberg ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 50-jährige Fahrer eines Kleintransporters habe am Montag beim Abbiegen die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit. Daraufhin seien beide Fahrzeuge zusammengestoßen. Der 31-jährige Motorradfahrer sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Pressemitteilung