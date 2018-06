Ein 53 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Altensteig (Kreis Calw) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte ein 79-Jähriger am Morgen mit seinem Fahrzeug eine Straße überqueren und übersah dabei den Motorradfahrer. Der 53-Jährige wurde bei dem Aufprall über das Auto geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.