Beim Sturz in einer Kurve ist ein Motorradfahrer in Gschwend (Ostalbkreis) lebensgefährlich verletzt worden. Der 62-Jährige sei aus zunächst nicht geklärter Ursache am Sonntagmorgen verunglückt, teilte die Polizei mit. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.

Mitteilung der Polizei