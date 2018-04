Bei einer Kollision mit einem Auto ist ein 57 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntag im Rhein-Neckar-Kreis schwer verletzt worden. Er stieß nach Polizeiangaben zwischen Leimen und Nußloch bei einem Überholmanöver mit dem Wagen einer 24-Jährigen zusammen, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und gerade in einen Feldweg einbiegen wollte. Der Motorradfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand bei ihm laut Polizei aber nicht. Die Frau verletzte sich leicht.