Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto nahe Rickenbach (Kreis Waldshut) schwer verletzt worden. Der Autofahrer übersah den entgegenkommenden Kradfahrer wohl beim Linksabbiegen, wie ein Sprecher der Polizei in Freiburg sagte. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann in eine Klinik. Die Landstraße musste in Höhe der Ortschaft Wieladingen am Sonntagabend gesperrt werden.

Mitteilung der Polizei