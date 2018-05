Motorrad in Teile gerissen: 19-Jähriger stirbt bei Unfall

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer kurvenreichen Strecke bei Villingendorf (Kreis Rottweil) ins Schlingern geraten und tödlich verunglückt. Der 19-Jährige sei gestürzt und mit seiner Maschine gegen eine Schutzplanke geprallt, teilte die Polizei in Tuttlingen am Sonntag mit. Das Motorrad des jungen Mannes wurde in zwei Teile gerissen. Der 19-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ursachen seien vermutlich mangelnde Fahrpraxis und ein Bremsfehler in einer Linkskurve gewesen, hieß es.

Mitteilung der Polizei