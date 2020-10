Motorjacht kollidiert mit Binnenschiff: Drei Verletzte

Von Schwäbische Zeitung

Seit der letzten Corona-Fallzahlen-Mitteilung des Landratsamtes am Dienstag sind in Bad Waldsee und Aulendorf je ein weiterer bestätigter Fall hinzugekommen. Wie aus der Statistik hervorgeht, wurden je ein Waldseer und ein Aulendorfer positiv auf das Virus hin getestet. Damit sind in der Kurstadt insgesamt 53 Menschen an Corona erkrankt – 50 davon sind bereits wieder gesund. In Aulendorf haben sich insgesamt 29 Menschen infiziert – 15 sind wieder gesund.