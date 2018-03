Motorenbauer Rolls-Royce Powersystems: „positive Wende“

Nach einem Gewinneinbruch hat der Motorenbauer Rolls-Royce Powersystems im vergangenen Jahr die Wende geschafft. Mit einem Ergebnis von 330 Millionen britischen Pfund (rund 370 Millionen Euro) sei der Gewinn 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 61 Prozent gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch an seinem Hauptsitz in Friedrichshafen mit.

Der um sogenannte Hedging-Effekte in Höhe von 5 Millionen Pfund bereinigte Umsatz stieg demnach um 3 Prozent auf 2,92 Milliarden Pfund. Als Hedging werden Transaktionen zur Absicherung gegen Wechselkursschwankungen und ähnliche finanzielle Risiken bezeichnet. Die Umsatzrendite - das Verhältnis aus dem operativen Gewinn und den Erlösen - erhöhte sich auf 11,3 Prozent, was einem Zuwachs um 4,1 Prozentpunkte entsprach. Der Auftragsbestand wuchs um 4 Prozent auf 2,19 Milliarden Pfund.

Dem Unternehmen sei vor allem dank seines Transformationsprogramms „eine positive Wende“ gelungen, sagte Vorstandsvorsitzender Andreas Schell laut Mitteilung. 2016 war der Gewinn um 14 Prozent eingebrochen, allerdings spielte dabei auch der gefallene Kurs vom britischen Pfund eine Rolle.

Rolls-Royce Powersystems stellt unter anderem Großmotoren und Antriebssysteme für Schiffe und schwere Fahrzeuge sowie Energieanlagen her. Der niedrige Öl- und Gaspreis sowie die geringere Zahl an Behördenaufträgen machte dem Unternehmen mit rund 10 000 Mitarbeitern zuletzt zu schaffen. Es gehört zur weltweit tätigen Rolls-Royce Group mit Sitz in Großbritannien.

