Mordversuch an junger Muslimin: Urteile im Prozess erwartet

Von Sybille Glatz

Die Bio-Bäckerei Schwendinger schließt ihre Filiale in Weingarten zum 30. November. „Wir werden uns in Zukunft auf Ravensburg konzentrieren. Es gibt uns also weiterhin, aber eben nicht mehr in Weingarten“, sagt Inhaber Dieter Schwendinger.

Ein Nachfolger für die Räumlichkeiten an der Kirchstraße in Weingarten ist auch schon gefunden: Die Bio-Bäckerei Decker aus Bodnegg werde ab Samstag, 1. Dezember, Bäckerladen und Bistro übernehmen, teilt Dieter Schwendinger auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.