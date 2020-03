Mordprozess: Verteidigung plädiert auf Schuldunfähigkeit

Im Mordprozess gegen einen Familienvater aus Tiefenbronn (Enzkreis) hat nach der Staatsanwaltschaft auch die Verteidigung vor dem Landgericht Karlsruhe auf Schuldunfähigkeit ihres Mandanten und Freispruch plädiert. Der Mann habe im Wahn gehandelt, als er Frau und Sohn umbrachte und einen weiteren Sohn lebensgefährlich verletzte, sagte die Anwältin des Mannes am Dienstag. Der 61-Jährige hatte gestanden, Ende Mai vergangenen Jahres im gemeinsamen Haus seine 38 Jahre alte Frau und den achtjährigen Sohn getötet haben. Der elfjährige Sohn überlebte nur knapp. Nach den Messerattacken auf Frau und Kinder hatte er versucht, sich mit Tabletten und Alkohol umzubringen.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor ebenfalls auf Schuldunfähigkeit plädiert und die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik gefordert. Das würde bedeuten, dass der Mann so lange in der Klinik bleibt, bis sich sein seelischer Zustand gebessert hat und er keine Gefahr für die Allgemeinheit mehr darstellt. Der sehr wohlhabende 61-Jährige habe wahnhaft finanziellen Ruin befürchtet und seiner Familie Leid ersparen wollen. „Ich kann nicht ausdrücken, wie traurig ich bin“, sagte der Angeklagte in seinem letzten Wort vor dem Urteil, das noch Dienstag fallen sollte.