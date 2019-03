Ein wegen Mordes in einem Altenheim angeklagter Pfleger soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft lebenslang ins Gefängnis. Es gebe hinreichende Beweise, dass der 24-Jährige das Feuer in der Einrichtung in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) gelegt habe, bei dem eine Seniorin starb und eine weitere lebensgefährlich verletzt wurde, sagte der Vertreter der Anklage am Dienstag vor dem Landgericht Karlsruhe.

Die Mordmerkmale der Heimtücke, der niedrigen Beweggründe und der Gemeingefährlichkeit seien erfüllt. Er forderte in seinem zweieinhalbstündigen Plädoyer außerdem, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Das Motiv für die Tat im Mai 2018 sei ein ausgeprägtes Geltungsbedürfnis des Mannes gewesen, der sich gerne als Retter und Helfer in Notsituationen sehe.

Dem Pfleger wird vorgeworfen, eine Matratze in einem leeren Bett angezündet zu haben. Dabei verbrannte die 82-Jährige, die im gleichen Raum lag. Die Frau im Zimmer gegenüber kam nur knapp mit dem Leben davon. Auch zwei weitere, kleine Scheunenbrände vor dem tödlichen Feuer im Altenheim werden ihm zur Last gelegt. Der Angeklagte hat beim Prozess geschwiegen. Am Nachmittag sollten Plädoyers von Nebenklage und Verteidigung folgen. Wann ein Urteil fällt, ist offen.

Mitteilung der Staatsanwaltschaft