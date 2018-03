Nach dem Familiendrama mit zwei Toten in Nürtingen (Kreis Esslingen) hat der Mordprozess gegen einen 53 Jahre alte Familienvater begonnen. Der Angeklagte sagte zu Prozessbeginn vor dem Landgericht Stuttgart am Montag, er werde sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Der 53-Jährige soll im vergangenen Juli vor dem Haus seiner Tochter seine Ehefrau und den Freund seiner Tochter jeweils mit einem Schuss in den Kopf getötet haben.

Die 45 Jahre alte Ehefrau soll sich am Tag vor der Tat von dem Verdächtigen getrennt haben. Zu Prozessbeginn spielte der Richter die Aufnahme des Notrufes nach der Tat ab. In der Aufnahme sagte ein Mann, er habe zwei Menschen erschossen und stehe nun neben den Leichen. Ein Gutachter sollte im weiteren Prozessverlauf seine Einschätzung zu der Aufnahme abgeben. Für den Prozess sind zunächst sieben Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird Mitte Mai erwartet.