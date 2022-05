Mordprozess gegen von Stimmen getriebenen Mann

Getrieben von Stimmen in seinem Kopf soll ein Mann in Mannheim eine Frau getötet und andernorts zwei weitere Frauen verletzt haben. Der 32-Jährige muss sich deswegen seit Freitag vor Gericht verantworten. Der in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebrachte Mann handelte nach Darstellung der Staatsanwaltschaft im Zustand der Schuldunfähigkeit. Das Landgericht Mannheim wird in dem Sicherungsverfahren entscheiden, ob er in einer Klinik bleibt. Die Staatsanwaltschaft befürwortet das, weil von ihm eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe.

Zum Auftakt wurde auf Antrag der Verteidigung des obdachlosen Mannes die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Zu Begründung hieß es, der Prozess berühre die Intimsphäre des Mannes. Der 32-Jährige steht unter Verdacht des Mordes nach einer Vergewaltigung sowie des Raubes und der Körperverletzung in zwei Fällen. Zum Schutz seiner Persönlichkeitsrechte dürfen nun weder Zuschauer noch Journalisten die Verhandlung beobachten.

Der Mann ohne Beruf soll sich im Oktober 2021 an einer 41-jährigen Frau in deren Wohnung vergangen und sie dann mit bloßen Händen erstickt haben. In Heidelberg und Krefeld soll er zwei weitere Frauen verletzt und beraubt haben.

© dpa-infocom, dpa:220520-99-365371/2