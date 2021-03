Mord wegen Streits um Drogengeschäfte? Prozess beginnt

Nach der brutalen Tötung eines 24-Jährigen in Karlsruhe müssen sich zwei Männer ab Dienstag (14.30 Uhr) vor dem Landgericht Karlsruhe verantworten. Sie sollen dem Opfer im Juli vergangenen Jahres mit einem Hammer gegen den Kopf geschlagen und mit einem Besser in die Brust gestochen haben. „Als Motiv für die Tat werden Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit vorangegangenen Drogengeschäften angenommen“, teilte die Staatsanwaltschaft vorab mit. Die Beute: eine Umhängetasche mit 1300 Euro in bar.

Die 19 und 22 Jahre alten Georgier sind den Angaben zufolge wegen Mordes und besonders schweren Raubes mit Todesfolge angeklagt. Für den Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts sind bisher zehn Verhandlungstermine bis Ende Juni angesetzt.

Die Ermittler waren unter anderem dank Zeugen auf die Tatverdächtigen gekommen. Den 19-Jährigen nahmen sie wenige Tage nach der Tat fest. Der 22-Jährige konnte sich zunächst nach Frankreich und später nach Italien absetzen. Erst knapp drei Monate später konnten Einsatzkräfte ihn in Neapel festnehmen. Beide Männer kamen in Untersuchungshaft.

© dpa-infocom, dpa:210329-99-17466/2

Damalige Mitteilung der Staatsanwaltschaft